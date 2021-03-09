41.2% من قراء "الإمارات اليوم" يقضون أكثر من 7 ساعات يوميا على الانترنت

المصدر: ديما منصور - دبي

أجرت صحيفة "الإمارات اليوم"، في منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، استطلاعا للرأي لقرائها عن متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد منهم على الانترنت خلال اليوم الواحد، وكانت نسبة الإجابة الأكبر لوقت يفوت السبع ساعات.

وجاء الاستطلاع عقب صدور تقرير عن أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات خلال عام 2020، أشار إلى أن متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد في الإمارات على الإنترنت 7 ساعات و24 دقيقة يومياً، وأن الفرد يقضي 40 ساعة أسبوعياً في تصفح الإنترنت عبر الهاتف الذكي، في حين بلغت نسبة السكان الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة المتاحة 86%، موضحين أن 320 مليون ساعة قضاها سكان الإمارات على تطبيقات الهواتف الذكية خلال العام الماضي.

وشارك قراء الإمارات اليوم الاستطلاع على منصات "تويتر، فيسبوك، وأنستغرام"، حيث بلغت نسبة الأشخاص اللذين يقضون أكثر من 7 ساعات يوميا على الانترنت 41.2%، وبلغت نسبة الأشخاص الذين يمضون 7 ساعات 22.9، فيما بلغت نسبة من يمضون أقل من هذا الوقت على الانترنت 35.9%.

وتنوعت آراء القراء حول أسباب قضاء أوقات طويلة على الأنترنت أكثر منها في الأعوام السابقة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والبقاء في المنزل لمدة طويلة مع العمل والدراسة عن بعد، فيما أشار آخرون إلى أنه لا توجد ساعات محددة يوميا وأن الفترات تختلف تبعا للحاجة.

وعزت المتابعة "شام محمد" ازدياد قضاء الوقت على الانترنت خلال العام الفائت، إلى تحول التعليم من التعليم في المدارس، إلى التعليم عن بعد، فقالت: "مع التعليم أصبحنا نقضي فوق الـ17ساعة خلف الأجهزة".

فيما أرجع المتابع "يوسف منصور" السبب في ذلك إلى متابعة الدائمة لسوق الأسهم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، فقال: "أقضي تقريبا 10 ساعات متقطعة والسبب هو متابعة سوق الأسهم الأميركي واخر ما وصلت اليه التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة".

من جانبه أوضح المتابع غيث جمالو أنه لا يوجد ساعات ثابتة يقضيها خلال اليوم على الانترنت، وأن عدد الساعات مرتبط بالمهام اليومية التي يتطلب انجازها الاستعانة بالانترنت أم لا.

من جانب آخر أكد قراء على اعتدال عدد ساعات جلوسهم على الانترنت، ومحافظتهم على ذلك حتى خلال فترة البقاء في المنزل، فقال أحدهم: "كنت ولا زلت أقضي عدد ساعات معتدل على الانترنت.. ثلاث ساعات على مدار اليوم عدا يوم الجمعة (العطلة الأسبوعية) أقضي ست ساعات على الانترنت".

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أشادت أخيرا، بالبيانات الصادرة عن تقرير العالم الرقمي 2021، والصادر عن مؤسسة "وي آر سوشال" العالمية بالتعاون مع شركة "هوت سويت"، حيث سلط التقرير الضوء على أسلوب الحياة الرقمي في الدولة، من خلال مجموعة بيانات ترصد سلوك الأفراد والشركات خلال عام 2020، الذي شهد جائحة كورونا.