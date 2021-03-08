بالصور.. تقتل طفلها بطريقة بشعة في أوهايو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدمت أم على قتل طفلها بطريقة بشعة في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، وذلك كما ذكرت "سي ان ان" الأميركية.

وأضافت "سي ان ان" أن القضاء في الولاية الأميركية وجه 16 تهمة إلى "بريتاني جوسني 29 عاماً"، بعد أن تسببت بقتل طفلها جيمس هاتشينسون البالغ من العمر 6 سنوات ومحاولتها التستر على جريمتها.

وكانت الأم في البداية قد تركت طفلها في احدى الحدائق العامة وهرعت بصحبة صديقها إلى سيارتها إلا أنه لحق بها وتعلق بسيارتها التي كانت مسرعة، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وعندما عادت إليه بعد أكثر من ساعتين، وجدته جثة هامدة، ومصابا باصابات شديدة في رأسه، فوضعته في سيارتها وعادت إلى منزلها، ثم أخفت الجثة في إحدى الغرف، وفي اليوم التالي ألقتها بمساعدة صديقها في النهر، وأبلغت الشرطة.

لكن التحقيقات أظهرت تورط الأم في قتل ابنها بالتعاون مع صديقها.

وأثبت تقرير الطب الجنائي أن الإصابات التي تعرض لها الطفل في رأسه كانت السبب في وفاته.