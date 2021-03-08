رفضت منحه نقودا لـ"الخمر" فذبحها وهشم رأسها في الهند

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم زوج على قتل زوجته ذبحاً بعد أن رفضت منحه نقودا لشراء مشروبات كحولية، في مدينة مومباي بالهند، ولك كما ذكرت صحيفة "هندس تايم".

وأضافت الصحيفة أن "روبيش شيامراو مور، 35 عاماً"، طلب من زوجته "فانيتا، 30 عاماً، أن تمنحه بعض النقود لشراء مشروبات كحولية، وعندما رفضت، اندلعت مشاجرة بينهما، فأقدم على ذبحها بسكين ثم ضربها في رأسها بمطرقة، ما أدى إلى وفاتها، على الفور، وقبل أن يحاول الهروب من موقع الجريمة بمنزلهما في منطقة نالاسوبارا بمدينة مومباي، بأحد جيرانه وأبلغه أنه قتل زوجته.

وأبلغ الجار بدوره الشرطة التي تمكنت من القبض على الجاني وتحفظت على جثة الضحية لتشريحها، وتم فتح تحقيق.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجان كانا يتشاجران دائماً حول إدمان "مور" للكحول، منذ زواجهما من 8 سنوات.