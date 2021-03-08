معدات تصوير تكاد تتسبب باعتقال شخصين في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

اتصلت امرأة تقود سيارتها بالقرب من مطار فرانكفورت بالشرطة بعد أن رصدت شخصين يحملان ما اعتقدت أنه بنادق، ليتبين لاحقا أنها معدات كاميرا لتصوير الطائرات.

وذكر بيان للشرطة اليوم الأحد أن المرأة اعتقدت أنها رأت شخصين يصوبان بنادق آلية أثناء مرورها بسيارتها أمام المطار، واتصلت بخدمات الطوارئ أمس.

وتبين أن الشخصين لا يحملان بنادق، بل كاميرات، لأنهما كانا من مراقبي الطائرات الذين أتوا إلى المطار لمشاهدة الطائرات وهي تقلع وتهبط.

وبحسب بيان الشرطة "كانت هناك أيضا عدة عدسات تصوير طويلة للغاية، ومن بعيد اعتقدت الشاهدة على الأرجح أنها بنادق آلية".

وقالت الشرطة إن المرأة مع ذلك فعلت الشيء الصحيح بالاتصال برقم الطوارئ.