ميغان تشرح سبب رفض العائلة المالكة جعل ابنها أميراً

المصدر: لندن - رويترز

قالت ميغان، زوجة الأمير البريطاني هاري، إنه كانت هناك مخاوف بشأن مدى سمرة بشرة ابنها أرتشي قبل ولادته وأن هذه المخاوف تفسر سبب عدم منحه لقب أمير.

وأضافت ميغان، التي كانت والدتها سوداء ووالدها أبيض، إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج أحد أفراد العائلة المالكة في 2018 لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وامتنعت ميغان عن تحديد من الذي أثار مثل هذه المخاوف، ولدى سؤالها عما إذا كانت لزمت الصمت أم أُجبرت على الصمت أشارت إلى أن الإجابة "الأخيرة" هي الصحيحة.

وتأتي هذه المقابلة المرتقبة وسط خلاف حاد بين ميغان وهاري من جهة العائلة الملكية البريطاني من جهة أخرى.

وتخلى الزوجان، اللذان تزوجا عام 2018، عن واجباتهما الملكية وبدأ الاثنان حياة جديدة في الولايات المتحدة.