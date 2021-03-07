المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتميز الزيوت النباتية بفوائد صحية وعلاجية، ويتميز زيت الأرغان بخصائص يمكن الاستفادة منها للجلد والبشرة، بالإضافة لفوائد صحية متعلقة بالقلب والكبر والمعدة.

وفيما يلي 5 فوائد مذهلة لزيت الأرغان وفقا لما جاء في موقع "العربية":



1- حماية القلب: يساعد زيت الأرغان على موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا الزيت إلى خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

2- نضارة البشرة: يساعد زيت الأرغان على تعزيز ترطيب البشرة وتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد إلى جانب علامات التمدد والبقع الداكنة وحب الشباب. ويساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ويمنع شيخوخة الجلد.

3- تحسين الهضم: يمكن أن تساعد المركبات العضوية في زيت الأرغان في زيادة مستوى البيبسين في المعدة وبالتالي في زيادة عصارة المعدة مما يؤدي إلى تعزيز عملية الهضم الفعالة.

4- صحة الكبد: يمكن لمضادات الأكسدة في زيت الأرغان أن تعزز صحة الكبد عند استخدامها بشكل منتظم. كما تؤدي التأثيرات المضادة للالتهابات إلى تقليل الأضرار المرتبطة بالالتهاب للكبد.

5- سرعة التئام الجروح: يساعد زيت الأرغان في عملية التئام الجروح ويسرع عملية الشفاء ويمنع المزيد من الالتهابات. يمكن استعماله كعلاج موضعي على الجلد أو تناوله عن طريق الفم، لأن كلتا الطريقتين فعالتان في التئام الجروح. ولكن يمكن الحصول على نتائج رائعة عند استخدام زيت الأرغان موضعيًا لعلاج مشاكل الجلد والبشرة.