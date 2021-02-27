إليسا تنتقد مسؤولي بلادها وتثير ضجة على «تويتر»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار انتقاد الفنانة اللبنانية إليسا وزير الصحة في بلادها، حمد الحسن، وعدداً من النواب، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد انتشر على "تويتر" هاشتاغ "لا ثقة" الذي اطلقته الفنانة إليسا مع تغريدتها التي جاء فيها: "حقيقة أنا بعد ما شفت ممارسة ووقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".

هذه التغريدة حققت انتشاراً واسعاً، وتوزعت ردود الأفعال تجاهها بين مؤيد ومنتقد لاستخدام إليسا عبارات قدح في حق وزير الصحة والنواب.

حقيقة انا بعد ما شفت ممارسة و وقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! #لا_ثقة — Elissa (@elissakh) February 26, 2021