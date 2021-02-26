أمريكي يقتل جارته ويطهو "قلبها" مع البطاطس بسبب غريب

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن جريمة قتل بشعة، نفذها مواطن أمريكي في ولاية أوكلاهوما جنوبي الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، أن لورنس بول أندرسون (42 عاما)اعترف، بأنه قتل عمه وابنة الأخير وإحدى جاراتهما، كما أصاب زوجة عمه بجروح

، في تشيكاشا قرب أوكلاهوما سيتي.

وأضافت الصحيفة أن "لورنس قتل في البداية الجارة أندريا لين بلانكنشيب (41 عاما)، وقطع قلبها قبل التوجه إلى عمه ليون باي (67 عاما) لطهو القلب وتقديمه له ولزوجته وابنتهما

أثناء زيارة لهم خلال النهار".

وجاء في بيان الشرطة أن "المشتبه به أحضر القلب وطهاه مع البطاطس لتقديمه للعائلة لطرد الوحوش التي تسكن البيت".

بعد رفض العائلة تناول القلب، عمد أندرسون إلى طعنهم، فقتل عمه وجرح زوجة الأخير وابنتهما.

ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المشتبه به تحت تأثير المخدرات عند تنفيذ جريمته، فيما لم تحدد الدوافع بعد.