ما هي أسباب آلام الركبة ليلاً؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع "كليفيلاند كلينيك" أن ألم الركبة خصوصا أوقات الليل من الآلام المزعجة وقد يتسبب في عدم الحصول على قدر كاف من النوم، وقد يحدث لك ألم الركبة أحيانا فقط في الليل وذلك كنتيجة لوقوفك طوال اليوم على قدميك أو ربما تكون تمارين رياضية شديدة هي السبب.

واشار الموقع إلى أسباب أخرى لألم الركبة منها مجموعة متنوعة من المشكلات، من الإصابة إلى تهيج الأوتار "تهيج أكياس الجراب التي تحمي العظام والمفاصل" لكن السبب الرئيسي لألم الركبة، هو عادة شكل من أشكال التهاب المفاصل.

الأشخاص الأصحاء لا يعانون عادة من ألم الركبة في الليل، عادة ما يكون هناك سبب، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الإصابة بالتهاب المفاصل.

التهاب المفاصل ناتج عن اهتراء وتمزق المفاصل وكذلك الغضاريف والأوتار المرتبطة بالمفاصل.

بينما يُلاحظ التهاب المفاصل عادةً عند المرضى الأكبر سنًا ، إلا أنه يمكن أن يحدث عند المرضى الأصغر سنًا أيضًا ، خاصةً أولئك المعرضين للإفراط في استخدام مفاصل معينة أو يعانون من إصابات كبيرة مثل تمزق الأربطة.

بينما يساهم النشاط أثناء النهار في الشعور بالألم الذي تشعر به في ركبتيك في الليل، فإن حقيقة أنك قد أبطأت بالفعل بما يكفي لتلاحظه.

إن علاج آلام الركبة هذه يدور حول إدارة الألم وما يمكنك القيام به لتقليل الضغط على تلك المفاصل.