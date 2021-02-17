وجبة عشاء تحول سائقاً تايلندياً إلى رجل ثري

عثر سائق تايلاندي على لؤلؤة "ميلو" النادرة خلال تناوله وجبة من المأكولات البحرية

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن مونثيان جانسوك (40 عامًا) دفع مبلغ 50 باهتا (1.67 دولار) مقابل وجبة محار بحر من أحد الأسواق قرب منزله. و

اثناء قيامه وزوجته بطهي الوجبة وسلقها لم يلحظا شيئا، لكن أثناء تناول الطعام لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية جدا في فمه وكبيرة.



وقد صدمت العائلة عندما بصق الابن لؤلؤة كبيرة جدا بلون برتقالي تتمتع بجمال نادر جدا بحجم قطعة معدنية كبيرة وزنها 8 غرامات.



في البداية اعتقدت العائلة أنها مجرد بيضة محار كبيرة، لكنهم أدركوا بعد وقت أنها ربما كانت واحدة من أندر اللآلئ في العالم وهي لؤلؤة ميلو البرتقالية بعد رؤية أخبار عن اكتشاف آخر الشهر الماضي.