طبيب باكستاني يبيع مولودًا عجز أهله عن دفع نفقات ولادته

في حادثة أثارت الغضب والاستهجان أقدم طبيب باكستاني على بيع طفل حديث الولادة بعد أن عجز والداه عن دفع نفقات المستشفى.

وذكرت قناة تلفزيون "آري نيوز" الباكستانية أن الحادثة وقعت في مدينة تولامبا الصغيرة في ولاية البنجاب بباكستان.

وكان رجل قد أحضر زوجته وهي في مرحلة المخاض إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإنجاب طفلهما، وبعد أن أنجبت الأم طفلها تفاجأ بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما وأنهما عاجزين عن دفعها

فعرض عليهما الطبيب أن ييبعا المولود لتسديد فاتورة المستشفى ولكن الوالدين رفضا الأمر، ولكنهما لم يستطيعا أخذ طفلهما إلى منزلهما.

وعقب ذلك باع الطبيب ذلك الطفل إلى رجل يدعى، فيصل، رغمًا عن إرادة الأم والأب اللذين سارعا إلى تقديم شكوى بهذا الشأن إلى الشرطة.

وعلى الفور داهمت الشرطة المستشفى لتعتقل ذلك الطبيب، فيما أشارت تقارير إلى أن إدارة ذلك المركز الصحي مارست ضغوطًا كبيرة على الوالدين لسحب الشكوى.