تقصير لسان طفل جراحياً لإنقاذ حياته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خضع طفل أميركي لعملية جراحية لتقصير لسانه، ويكافح الأطباء لإيقاف نموه المتواصل، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وولد الطفل بلسان أكبر بـ4 مرات من الطبيعي، ويعاني الطفل من مرض نادر يسمى متلازمة "بيكويث فيدمان"، وهي حالة تسبب فرط النمو في مناطق مختلفة من الجسم، وتؤثر على طفل واحد فقط من بين كل 15 ألف طفل.

وعرضت هذه الحالة حياة الطفل لخطر كبير، فجعلته غير قادر على التنفس، قبل أن يخضع لعملية إزالة بوصتين من اللسان (حوالي 5 سنتيمترات).

ولم يجد فريق أطبائه إلى الآن علاجا دائما لهذه الحالة.