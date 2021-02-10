قرصان الكتروني يحاول تسميم سكان فلوريدا بالصوديوم هايدروكسيد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مسؤولون إن قرصانا الكترونيا تمكن من اختراق النظام المائي لمدينة بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية وحاول ضخ كمية "خطيرة" من مادة كيميائية.

وزاد القرصان الالكتروني لفترة وجيزة كمية الصوديوم هايدروكسيد في نظام معالجة المياه في مدينة أولدسمار بولاية فلوريدا الأمريكية لكن عاملا هناك رصد هذه المحاولة وأبطلها.

ويُستخدم الصوديوم هايدروكسيد بكميات بسيطة للتحكم في درجة حموضة المياه لكن استخدام كميات كبيرة منه يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في المياه.

ولاحظ عامل في محطة المعالجة وجود محاولة للدخول إلى النظام في الصباح لكنه افترض أن الأمر يتعلق برئيسه في العمل، حسب صحيفة تامبا باي.

لكن تعرضت محطة المعالجة إلى محاولة أخرى للاختراق في الساعات الأولى من الظهيرة، وفي هذا الوقت تمكن المهاجم الالكتروني من الدخول إلى برمجيات المحطة وزيادة كمية الصوديوم هايدروكسيد من 100 جزء في المليون إلى 11,100 جزء في المليون.

وخفض العامل مباشرة مستوى الصوديوم هايدروكسايد إلى مستويات عادية.