روسية تدفن 11 زوجاً لها!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدمت امرأة روسية على قتل 11 زوجاً لها بعد السطو على عقاراتهم وسلب أموالهم، في مدينة أرمافير بإقليم كوبان، وذلك كما ذكرت صحيفة "اي ان 24".

وأضافت الصحيفة أن المرأة أقدمت على قتل أزواجها بمساعدة ابنتيها حيث أوكلتهما بالبحث عن رجال مسنين غير متزوجين. لتتزوج منهم ثم تسلبهم ممتلكاتهم ثم تقوم بدفنهم أحياء أو قتلهم ثم دفنهم.

وكانت المرأة تختار أزواجها من المتقاعدين المسنين الغير متزوجين.

وتمكنت المرأة بصحبة ابنتيها وامرأة أخرى متخصصة في بيع العقارات، من توقيع 11 رجلاً وسلب ممتلاكاتهم ثم دفنهم.

وذكرت المديرية الإقليمية الرئيسية لوزارة الداخلية، أن إجمالي الأضرار التي ألحقت بالأزواج ما يزيد عن 21.7 مليون روبل.

وقد أثبت التحقيق ضلوع المتهمات في 11 جريمة جنائية ارتكبت بين أعوام 2013 و 2019.