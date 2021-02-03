ماذا قال مؤسس "أمازون" لموظفيه في رسالة التنحي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أرسل جيف بيزوس، مؤسس أمازون، رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي عملاق التجارة الإلكترونية، امس ، معلنا أنه سيتنحى في وقت لاحق من هذا العام عن منصب المدير التنفيذي للشركة.

وكتب بيزوس (57 عاما)، يقول لـ1.3 مليون موظف، هم عدد العاملين في أمازون: "استمروا في الابتكار، ولا تيأسوا عندما تبدو الفكرة مجنونة في البداية. دعوا الفضول يرشدكم".

وقال إنه قبل إطلاق أمازون، لم يكن معظم الناس يعرفون ما هو الإنترنت. وأضاف بيزوس في رسالته: "السؤال الذي طُرح علي كثيرا في ذلك الوقت كان "ما هو الإنترنت"؟".

وتابع: "لقد فعلنا أشياء مجنونة معا، ثم جعلناها طبيعية. لقد ابتكرنا مراجعات المستخدمين، ضغطة زر، تقييمات خاصة، شحن برايم، تقنية Just Walk Out للمتسوقين، تعهد المناخ، نظام كيندل، أليكسا، التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وأكثر من ذلك بكثير. إذا فهمتوا الأمر بشكل صحيح، فإن أي اختراع مفاجئ يصبح عاديا بعد سنوات قليلة".

ومضى يقول: "لدينا أشياء في طور الإعداد ستستمر في إثارة الدهشة. نحن نخدم الأفراد والمؤسسات، وقد ابتكرنا صناعتين كاملتين وفئة جديدة تماما من الأجهزة، نحن رواد في مجالات متنوعة مثل التعلم الآلي والخدمات اللوجستية، وإذا كانت فكرة أحد العاملين في أمازون تتطلب مهارة مؤسسية جديدة أخرى، فنحن مرنون بما يكفي وصبورون بما يكفي لتعلمها ".

وأشار بيزوس إلى أن أمازون هي الشركة "الأكثر إبداعا في الوقت الحالي"، مؤكدا أنها "تؤدي عملها بشكل جيد جدا".

يذكر أن بيزوس، الذي تقدر ثروته بـ188 مليار دولار، سيتنحى عن منصب المدير التنفيذي في الفصل الثالث. ويحل محله آندي جاسي الذي يرأس وحدة خدمات الويب في أمازون، التي تعنى بالحوسبة السحابية

وتبلغ القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية اليوم حوالي 1.7 تريليون دولار. لكن عندما بدأ جيف بيزوس بيع الكتب عبر الإنترنت عام 1994، اعتقد أنه من المحتمل أن تفشل شركته.