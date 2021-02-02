على طريقة فيلم «لصوص لكن ظرفاء».. سرقة 6 كيلوغرامات ذهب من أحد المحال في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تكثف مباحث الدقهلية في مصر من جهودها لكشف غموض سرقة محل ذهب بمدينة المنزلة من خلال عمل فتحة بسقف المحل من الشقة العلوية، في تقليد أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم "لصوص لكن ظرفاء".

وذكرت ضحيفة "المصري اليوم" أن الشرطة تلقت بلاغاً من مالك محل "يوسف الأزهرى" لبيع المشغولات الذهبية بوسط المدينة باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت ستة كيلوغرامات مشغولات عيار 24 و18 غراما.

وتبين أن اللصوص قاموا بتقليد أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، واقتحموا شقة مغلقة أعلى المحل، وقاموا بعمل فتحة بأرضية غرفة أعلى المحل مباشرة ونزلوا منها باستخدام حبال، مستغلين يوم الإجازة وإغلاق المحل، وتمكنوا من سرقة مشغولات ذهبية قدرت بستة كيلوغرامات.

وتم تشكيل فريق بحث، وتحفظ فريق البحث على كاميرات المحيطة بالمحل، وبالشارع الموجود به، وفحص المسجلين سرقة والعاملين بالمحل والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.