بالفيديو.. إنقاذ كلب متجمد في درجة 54 تحت الصفر!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر سكان قرية في سيبيريا، شمال شرقي روسيا، على كلب متجمد في حالة إعياء شديدة نتيجة البرد القارس، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن السكان عثروا على الكلب بينما كانت أطرافه مغطاة بالجليد، حيث كانت درجة الحراراة 54 تحت الصفر.

وكان الحيوان على وشك الموت، عندما سمعت صرخاته امرأة، وكأنه يطلب المساعدة، وطلبت بدورها من جيرانها مساعدتها في إنقاذه.

وتمت ازالة الجليد بآلة حادة بمساعدة مجموعة من السكان المحليين الذين نقلوا الكلب إلى منزل المرأة التي اكتشفته وسط الجليد.