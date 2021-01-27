مع انتهاء الحملة.. وسم "أجمل شتاء في العالم" يجتاح "تويتر"

المصدر: ​ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #أجمل_شتاء_في_العالم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع الإعلان عن انتهاء الحملة التي كان الهدف منها تشجيع السياحة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المغردون بحملة "أجمل شتاء في العالم"، وأشاروا إلى أنها أتاحت لهم الفرصة للتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة للدولة.

ووصف مغردون الحملة بأنها كانت الأجمل والأفضل على الإطلاق، ولا سيما لما حققته من نتائج مبهرة، فقال أحد المغردين: "الحملة الأجمل والأفضل على الإطلاق.. نتائج مبهرة تحققت بفضل الله لحملة أجمل شتاء في العالم".

وأفاد مغردون بأن رحلات حملة "أجمل شتاء في العالم، سمحت لهم بزيارة العديد من الأماكن التي لم يكونوا يعرفوها سابقا، فقالت إحدى المغردات: "رحلات #أجمل_شتاء_في_العالم هنا في الامارات سمحت لي بزيارة العديدة من الاماكن و المتنزهات التي لم أكن اعتقد أنها بهذا الجمال.. حقيقة دولتنا الامارات بها كل الجمال".

من جانبهم أكد مغردون على أن هذه الحملة جاءت في الوقت المناسب الذي كانت به الإمارات خيارا لقضاء الإجازات وملاذا آمنا للسياح من مختلف دول العالم في ظل الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا، فكانت فرصة لهم لاكتشاف الكثير من المناطق السياحية التي تتمتع بها الدولة، فقال أحد المغردين: "حملة أجمل شتاء في العالم جاءت في الوقت الذي جمعت فيه الإمارات السياح من مختلف دول العالم لما فيها من أمان في هذه الظروف.. يكمن جمال الإمارات في روحها الدافئة لن تشعر بالغربة بها ستشعر وكانك في وطنك الثاني".

وقال آخر: "الحمدلله تمتاز بلادنا بالكثير من المناطق السياحية المختلفة والتي تعتبر ملاذا آمنا في هذه الظروف لنا وللسياح العرب والاجانب".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن، في وقت سابق من اليوم، عبر "تويتر"، عن اختتام حملة #أجمل_شتاء_في_العالم، معلنا، في الوقت نفسه، أن الشتاء القادم سيتم اطلاق الحملة في 15_12_2021 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من جائحة كورونا.