مكسيكية تطعن زوجها لأنه شاهد صورها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طعنت امرأة مكسيكية زوجها عدة طعنات حتى فارق الحياة بعد أن ظنت أنه خدعها وأنه على علاقة بسيدة أخرى، في مدينة كاجيمي بالمكسيك وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الزوجة شاهدت زوجها وهو يتفحص صوراً فظنت أنه كان بصحبة امرأة أخرى، لكن الصدمة كانت عندما تبين أن هذه الصور لها وليست لسيدة أخرى، إذ التقطت منذ عدة سنوات قبل أن يزداد وزنها.

وحاول الزوج أخذ السكين منها، وتوضيح حقيقة أن هذه الصور ترجع لهما عندما كانا أكثر شبابا ونحافة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل وقامت بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده.

وكان الحادث على مسمع من الجيران، الذين طلبوا الشرطة على الفور بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، وتم نقل الزوج إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وألقت السلطات المحلية القبض على الزوجة التي أقرت بطعنها زوجها بسكين، بعد اكتشافها عدة صور بهاتفه المحمول، إلا أنها اكتشفت بعد ذلك أنها صورها هي.