السجن 4 أعوام لكويتي تسبب بهبوط طائرة اضطرارياً

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالسجن أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ لمواطن اُدين بتعريض حياة ركاب طائرة للخطر وتسببه بهبوط الطائرة اضطرارياً في أحد مطارات إيران.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن المحكمة . أصدرت حكمها النهائي تأييداً لحكم أول درجة ومحكمة الاستئناف، بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم قيامه بعمل من أعمال العنف ضد ثلاثة أشخاص على متن الطائرة عند طيرانها إلى مطار الكويت الدولي،

وجاء في تقرير الاتهام قيام المواطن بالتعدي على أحد الركاب في الطائرة وأفراد طاقم الضيافة، وإتلاف أحد المقاعد بالطائرة بعد تدخل رجال حماية الطيران لمحاولة السيطرة عليه وتقييده، مما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا بمطار زهدان في إيران.

ويعود تاريخ الحادثة إلى فبراير 2019، حيث تسبب المواطن في هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية آتية من العاصمة التايلندية بانكوك اضطرارياً لمدة ساعتين في إيران، بعد إحداثه فوضى في الطائرة ورفضه الامتثال للأوامر بضرورة الجلوس والهدوء.