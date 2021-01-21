أميركية تقيم زفافها في المستشفى الذي يعالج والدها من السرطان

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفلت عروس أميركية من مدينة ميدلتاون، بزفافها في المستشفى الذي يرقد فيه والدها المريض بالسرطان حرصاً منها على حضور والدها للزفاف قبل وفاته.

ووفقا لقناة "KPLC 7" التلفزيونية، قررت سارة إستيلا وخطيبها مايكل كريستيك إقامة حفل زفاف في المستشفى 16 يناير بعد اكتشاف إصابة والدها خوان إستيلا بمرض السرطان.

وقالت العروس: "أردنا أن يكون كل شيء مثل قصة خيالية. بالنسبة لي كان من المهم أن يكون والدي هناك".

وبحسب القناة، ارتدت العروس بدلة واقية صفراء، وارتدى الحضور أقنعة وقفازات.

وتوفي والد سارة يوم 18 يناير. وصرحت سارة أنها وزوجها سيتبادلان النذور مرة أخرى في شهر يونيو تكريما لعيد ميلاد والدها المتوفى.