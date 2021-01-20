يطلبون "مخللات" من تحت الأرض في الصين!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طلب عمال صينيون محاصرون لأكثر من أسبوع في منجم ذهب صيني إلقاء مخللات وعصائد عليهم أثناء انتظارهم قوات الإنقاذ، وذلك كما ذكر موقع "سي بي اس".

وأَضاف الموقع أن الطلب جاء بعد إسقاط خط هاتفي للعمال الـ11 داخل الغرفة رقم 6 بالمنجم.

وأشار تشين في عمدة يانتاي في مؤتمر صحافي، عقد أمس، إلى أنه تم تسليم الأدوية والأغذية والسوائل مرتين للعمال، والتي تكفي ليومين في الأقل.

وقال تشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية".

وقام المئات من رجال الإنقاذ بحفر ستة أنفاق في محاولة للوصول إلى أقسام مختلفة من المنجم.

يذكر أن العصيدة هي وجبة فطور مغذية شائعة في جميع أنحاء شمال شرق الصين. وغالباً ما تضاف إليه المخللات والفلفل الحار للنكهة والفيتامينات.