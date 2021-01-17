بالفيديو.. هجوم غادر من نمر على سيارة في الهند

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات هجوم نمر بنغالي ضخم، على سيارة من طراز "جيب" في حديقة "بانرغاتا" الوطنية بمدينة بنغالور.

وتوضح اللقطات الحيوان وهو يحرك السيارة المخصصة لرحلات السفاري، مستخدماً أسنانه.

وتمكن النمر من جرّ المركبة، التي يبلغ وزنها 1.8 طن، بالاضافة إلى أنها كانت تحمل أربعة ركاب.

وذهل الركاب الذين كانوا في السيارة من قدرة النمر على جرّها، بينما عبّرت امرأة عن خوفها مما يجري، في حين لم يتحرك السائق بسرعة خوفاً من تعريض الحيوان للأذى.