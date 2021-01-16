بالصور.. تعرف إلى سعر أغلى منزل معروض للبيع في العالم!

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت شركة هندسية في أميركا صوراً لمنزل معروض للبيع بسعر هو الأعلى في العالم، نظرا إلى موقعه ومواصفاته المذهلة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضفات الصحيفة أن السعر المطلوب لبيع هذا البيت الأسطوري الواقع على مساحة 9754 متر مربع، ويقع في منطقة "بيلير" بولاية كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، هو 340 مليون دولار.

ويضم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حماما، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط، بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

واستغرق بناء المنزل الذي يحمل اسم "ذي ون"، ثماني سنوات كاملة، وشارك في الأشغال ما يزيد على 600 عامل، وهو من تصميم المهندس بول ماكلين، بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

ويضم البيت مرآبا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعداً.

ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة، فضلا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.

ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضعف ما بيع به أغلى بيت في أميركا حتى الآن، وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.