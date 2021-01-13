"باشا مصر" يعلن شفاءه من "كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلن الممثل المصري أمير كرارة، مساء أمس، عن تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد أن جاءت نتيجة فحصه للفيروس "سلبية".

ونشر كرارة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منشوراً قال من خلاله، "الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا.. المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".

وكان كرارة قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه بـ"إنستغرام"، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.

وكان كرارة قد اكتسب لقب "باشا مصر"، بعدما ظهر عام 2019 على غرار مسلسل "كلبش"، الذي قام ببطولته، وكان زميله الفنان المصري محمد دياب هو الذي أطلق عليه هذا اللقب.