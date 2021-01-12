اصابة الإعلامي المصري مفيد فوزي بـ"كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلن الناقد الفني المصري طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن إصابة الإعلامي المصري مفيد فوزى بفيروس كورونا.

وكتب الشناوي عبر "فيس بوك"، "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري.. أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي".

وتابع قائلاً "لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده... ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائمًا تبرع في سردها لنا".

من جانبها أوضحت نجلة الإعلامي المخضرم مفيد فوزي، حنان مفيد فوزي آخر تطورات حالة والدها الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه أجرى مسحة تأكد من خلالها إصابته بالفيروس منذ أسبوعين، مضيفة أن حالته مستقرة، وأنه ملتزم بالبروتوكول العلاجي الذي نصحه به الطبيب المعالج، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتابعت أن والدها سيجري المسحة الجديدة خلال يومين على أقصى تقدير.