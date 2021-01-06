صينيون يصطادون الأسماك بوسيلة غريبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يلجأ بعض الصيادين الصينيين إلى وسيلة غريبة لصيد السمك من تحت الجليد، في درجة حرارة تبلغ 26 درة مئوية تحت الصفر، حيث يستخدمون إلى اجتذاب السمك بغلة الصيد.

ويتوجه الصيادون مقاطعة جيلين الواقعة في شمال الصين، إلى مكان الصيد، ويتم وضع الغلة في مياه هادئة، فينجذب السمك نحو الرائحة الموجودة في المياه باتجاه اليابسة، فيقوم الصيادون باصطياد السمك.

ويلجأ الصيادون في هذه المقاطعة الصينية لصطياد الأسماك بهذه الطريقة، لإحياء تقليد سنوي مع بداية فصل الشتاء من كل عام.

وتتكون غلة الصيد من حبوب قمح يضاف إليها بعض مكسبات الرائحة، ويتم مزج هذه المكونات بشكل جيد تماماً حتى تصبح مزيجاً متجانساً، وبعد ذلك يتم وضعها في الشمس لمدة يومين حتى تتحول للون الأحمر لتصبح جاهزة للاستخدام.