"واتس أب" يحطم رقما قياسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تجاوز عدد ارسال الرسائل عبر تطبيق "واتس أب" في ليلة رأس السنة أكثر من 100 مليار رسالة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد الكبير من الرسائل في نفس اليوم، يعد أكثر من أي يوم آخر في تاريخ هذا التطبيق، حيث أنه من بين هذا الكم الهائل من الرسائل الافتراضية، كان هناك أكثر من 12 مليار صورة.

واستحوذ البريطانيون على أكثر من 900 مليون رسالة، بينما بلغت نسبة الرسائل المرسلة في الهند أكثر من 20 مليار رسالة، حيث لفت الموقع إلى أن الترحيب بالعام الجديد والدخول في عقد جديد قد يجعل من الصعب كسر الرقم القياسي لعدد الرسائل في يوم واحد بالمستقبل.

وقالت ادارة تطبيق "واتس آب": احتفل الناس في جميع أنحاء العالم ببدء هذا العقد مع الأصدقاء والعائلة، ولكن العديد منا الذين لم يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم شخصيا، لجأوا إلى هواتفهم لمشاركة أمنياتهم بالعام الجديد مع الآخرين".

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تكون الرسائل بالأغلب، معايدات وتهنئة، إلا أن "واتس آب" لا يمكنه تأكيد محتوى الرسائل، بسبب التشفير التام بين الأطراف.

وأضافت ادارة التطبيق أنه بالرغم من ذلك، من العدل أن نفترض أن عددا كبيرا جدا من الرسائل المرسلة في الـ31 من ديسمبر، كانت أمنيات بسنة جديدة سعيدة.