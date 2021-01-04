السيسي يوجه بعلاج شابة مصرية من السمنة المفرطة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج شابة تعاني من السمنة المفرطة، وذلك بعد مناشدة من والدتها، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ووجّه الرئيس المصري بعلاج الشابة، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تعاني من السمنة المفرطة، إذ يزيد وزنها عن 200 كيلوغرام، وهو ما سبب لها قروح في الجلد، وزيادة كبيرة في حجم قدمها أو ما يعرف بـ"داء الفيل".

وكانت والد الشابة ناشدت الرئيس المصري لعلاج ابنتها على نفقة الدولة، لعدم قدرة الأسرة على علاج الفتاة التي تعاني من مشكلات في الغدد، تسببت في إصابتها بحالة متقدمة من السمنة المفرطة، ما أثر سلبا على حركتها.

وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، لأحد المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعلاجها على نفقة الدولة.

وخضعت المريضة لفحص طبي من قبل استشاريين بتخصصات الجراحة والباطنية والأوعية الدموية، وأجريت لها الفحوصات الطبية لإعطائها العلاج اللازم لها.