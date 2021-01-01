دراسة :طريقة المشي تكشف صحتك العقلية

كشفت دراسة كندية أن سرعة المشي، قد تدل على الإصابة بالخرف.

ولطالما حدد الباحثون مشاكل الذاكرة والإدراك كمؤشر على الخرف، لكن دراسة جديدة أضافت "سرعة المشي" كمؤشر جديد، وفقا لموقع "سي بي سي" الكندي.

وكشفت الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين في جامعة ويسترن بمدينة لندن الكندية، أن الانخفاض في الأداء المعرفي وسرعة المشي لدى البالغين الأكبر سنا يرتبط بالإصابة بالخرف، وقد يؤشر إلى احتمالية إصابتهم بثلاثة أضعاف.

حددت الدراسة السمات الرئيسية للذين يعانون من انخفاض الأداء المعرفي وسرعة المشي، وكيفية تعديلها، وأثر العلاج على إبطائها.

وقال الباحثون إن هذه السمات تشمل مشاكل الأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وكلاهما قابل للعلاج ويمكن معالجتهما بمساعدة طبيب.

وقال ريتشارد كاميشيولي، أستاذ الطب وعضو في معهد الأعصاب والصحة العقلية: "رسالتي هي أن تزور الطبيب ولا تقبل التدهور المعرفي الذي يصاحبه تباطؤ في المشي كأنه شيء طبيعي".

وأضاف "هناك أشياء يجب القيام بها، سواء كانت تمارين رياضية أو معالجة عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول".

وتابع: "أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من الاهتمام الذي يتم توجيهه لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر، والتدخل الطبي حتى يتمكن الناس من الاعتناء بصحتهم بشكل أفضل ".