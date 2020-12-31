وفاة أقوى وأكبر طفل في العالم

أعلن مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو، عن وفاة جامبولاط خاتوخوف، الذي دخل موسوعة غينيس كأقوى وأكبر طفل في العالم.

وتوفي خاتوخوف، من جمهورية كاباردينو- بلقار، شمال القوقاز الروسي، في عاصمة الجمهورية نالتشيك عن عمر يناهز 21 عاما.

ولم تذكر سبب الوفاة. وأفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أن خاتوخوف كان يعاني من مشاكل في الكلى.

يذكر أن خاتوغوف ولد يوم 24 أيلول عام 1999 في مدينة تيريك بجمهورية كاباردينو- بلقار الروسية. وبلغ وزنه 17 كغ في عمر السنة.

وتم إدراج خاتوخوف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2003 عندما كان يبلغ 3.5 عام، كأكبر وأقوى طفل في العالم في سنه فقد بلغ وزنه 48 كغ.

واكتسب الطفل شهرة عالمية حيث شارك في البرامج التلفزيونية وقام الصحفيون الألمان بتصوير فيلم عنه، وبلغ وزنه 230 كغ حين تخرج في المدرسة الثانوية.