أستاذ جامعي يقتل طالبته ويقطّع جثتها في روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أدانت محكمة روسية، أستاذاً جامعياً على اتهامه بقتل وتقطيع جثة طالبة، بالسجن لمدة 12 عاماً و6 أشهر.

وكان المتهم الذي كان يدرس بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، قد أقدم على قتل طالبة دكتوراه تدرس في نفس الجامعة، بمنزله في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وخلصت المحكمة إلى إدانة أوليغ سوكولوف 64 عاماً، بعد ضبطه على مقربة من نهر مويكا قبالة شقته السكنية في سان بطرسبورغ، ومعه حقيبة ظهر داخلها ذراعان مبتوران.

وتحققت السلطات من أن الذراعين يعودين لجثة الطالبة، كما وجد المحققون أجزاء أخرى من جثتها في النهر وبعض منها في منزله.

وأقر سوكولوف بأنه كان على علاقة عاطفية بالطالبة، وأنه أطلق النار عليها خلال مشاجرة بينهما ثم قام بتقطيع جثتها للتخلص منها.