طفل يجني 30 مليون دولار ويتصدر قائمة الأعلى ربحاً على «يوتيوب»

تصدر طفل يبلغ من العمر 9 سنوات قائمة مجلة «فوربس» للأشخاص الأعلى ربحاً على موقع «يوتيوب» لعام 2020 بعد أن جنى ما يقرب من 30 مليون دولار من الموقع هذا العام.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد حقق الطفل رايان كاجي، عبر قناته «Ryan's World»التي يقوم خلالها بتقييم أحدث الألعاب المطروحة في السوق من قبل شركات عملاقة مثل «ديزني» وغيرها، أكثر من 12 مليار مشاهدة في 2020.

وأشارت مجلة «فوربس» إلى أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يتصدر فيه رايان القائمة، مؤكدة أنه حقق أرباحاً قيمتها 29.5 مليون دولار.

يذكر أن رايان هو طفل صيني يعيش في ولاية تكساس الأميركية، وقد أسس له والده القناة قبل 5 سنوات، لتحظى بعدها على شهرة واسعة جداً.

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