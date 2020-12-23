بالفيديو.. بريطانية تبني "مدينة عجائب" في منزلها لابنتها المريضة

المصدر: ترجمة: مروة سليم

أنشأت أم بريطانية قصراً شتوياً صغيراً، في منزلها بمدينة إسكس، لابنتها المريضة التي لا تستطيع زيارة مناطق الجذب الشتوية في فترة الأعياد، بسبب مرضها.

وقامت هيلين سادلر، بمساعدة والدها فيليب، ببناء أرض عجائب شتوية في حديقة منزلها، مع قلعة وملكة ثلج على قاعدة يمكن تحريكها.

وكانت إيرين "4 سنوات"، قد دخلت إلى المستشفى بعد أن أصيبت ببعض الأمراض المزمنة في عيد الهالوين، ما دفع والدتها إلى بناء أرض العجائب الشتوية في حديقة منزلها، لتتمكن الطفلة من الاحتفال في موسم الأعياد.

وقالت هيلين إن ابنتها تعاني أمراضاً في الكبد والكلى والقلب، بالإضافة إلى التهاب الأوعية الدموية، وقد أصيبت بنوبة قلبية قبل عام واحتاجت حتى الآن إلى 112 عملية نقل دم، كما أصيبت أخيراً بالتهابات رئوية، وهو ما دفع الأم إلى محاولة إسعاد ابنتها كبقية الأطفال.

وتمكنت الأم بفضل "مدينة العجائب" من جمع بعض الأموال لجمعية خيرية تعنى بالأطفال ذوي الإعاقات والأمراض المزمنة، حيث تنشر الأم صوراً ومقاطع لإنجازها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حتى يتمكن رواد مواقع التواصل الإجتماعي من التبرع لصالح الجمعية.