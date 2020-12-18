أمواج المحيط تجرف "سفينة الأشباح" المحملة بالمخدرات بقيمة 80 مليون دولار

عثر أفراد الشرطة في جزر مارشال على أكبر كمية من المخدرات على الإطلاق في سفينة مهجورة ألقت بها مياه المحيط الهادئ إلى ساحل جزيرة مرجانية صغيرة.

ويُعتقد أن أمواج المحيط الهادئ ربما جرفت السفينة التي كانت قادمة من أمريكا اللاتينية، ويُحتمل أنها تاهت في مياه المحيط لمدة شهور.

وتصل قيمة شحنة الكوكايين التي عثر عليها على متن السفينة، وتزن 649 كيلوجراما (1430 رطلا) إلى نحو 80 مليون دولار أمريكي .

وغالبا ما يتم العثور على مخدرات في سواحل هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، لكن ما كُشِف النقاب عنه الأسبوع الماضي سجل رقما قياسيا جديدا.