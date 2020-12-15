دراسة تكشف ارتباط «الزهايمر» بالبطاقات الائتمانية والقروض

كشفت دراسة طبية حديثة، نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأميركية «جاما»،أن نسيان دفع الفواتير أو سداد المديونيات المتعلقة بالبطاقة الائتمانية أو أقساط القروض، بشكل متكرر، يعتبر علامة مبكرة على احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر.

وتوصلت الدراسة، إلى أن أنماط عدم تسديد مدفوعات بطاقات الائتمان والقروض، يمكن أن تشير إلى الخرف والزهايمر، اللذان يتصلان بأحداث مالية عكسية، تبدأ قبل سنوات من التشخيص السريري.

وبحسب المجلة، درس معدو الدراسة بيانات الائتمان وتاريخ السداد لنحو 81 ألف مريض في برنامج «ميدي كير»، على مدار 20 عاماً، ووجدوا أن المصابين بمرض الزهايمر والخرف كانوا أكثر عرضة للتخلف عن الدفع في وقت مبكر، قبل تشخيصهم رسمياً بالمرض قبل نحو 6 سنوات. وقال الباحثون، إن فقدان سداد المدفوعات لم يكن مرتبطا بأي حالة طبية أخرى، وهو حالة فريدة بالنسبة للخرف، حيث أشارت لورين هيرش نيكولاس، الباحثة في مرض الزهايمر، إلى أن الخرف كان الحالة الطبية الوحيدة التي لوحظت فيها أعراضا مالية متسقة، وخاصة الفترة الطويلة من تدهور النتائج قبل التشخيص السريري. ولفتت إلى أن عدم سداد المديونيات، أدى إلى وضع أصحاب البطاقات في درجات ائتمانية عالية المخاطر، وهو ما واجهه العديد من المرضى قبل فترة تصل بين عامين و 6 أعوام، قبل تشخيصهم بالمرض