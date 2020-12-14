جدة تسهل لزوجها الإعتداء على حفيدتها من أصحاب الهمم بمصر

المصدر: مروة سليم - دبي

شهدت منطقة حلوان بالقاهرة جريمة اعتداء جنسي على طفلة ممن أصحاب الهمم، على يد زوج جدتها العرفي من ناحية الأم، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن تحريات الشرطة أثبتت أن الجدة سهلت لزوجها العرفي الذي يصغرها بـ 10 سنوات، اغتصاب حفيدتها "نجلة ابنتها" صاحبة الـ 13 عاماً، 18 مرة خلال 3 أشهر، حتى حملت منه، وكشف الحمل عن الواقعة

وأوضحت التحريات أن العلاقة نتج عنها حمل الطفلة، وألقي القبض على الجدة بعد ثبوت تورطها في الجريمة والاشتراك مع المتهم الرئيسي.

وقررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، وتسليمها إلى جدتها من ناحية الأب.

وقالت الطفلة إن جدتها لأمها كانت تطلب منها الصعود إلى سطح المنزل رفقة زوجها، مقابل الحلويات والطعام، حيث كان المتهم يواقعها، وتكرر الأمر، حتى توجهت إلى جدتها الثانية، وأخبرتها بالواقعة.

وأنكرت الجدة الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي، بينما تمكن المتهم الرئيسي من الهرب.