تحديد لوني عام 2021 الرئيسيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حدد خبراء من معهد Pantone الأميريكي للألوان، اللونين الرئيسيين للسنة المقبلة.

ويفيد الموقع الرسمي للمعهد، بأن اللونين هما: اللون الرمادي الأساسي واللون الأصفر الساطع.

وأعتبر مزج اللونين "عملي وصلب كالحجر" وفي نفس الوقت دافئ وحافز للتفاؤل، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وتقول لياتريس ايزمانن مديرة المعهد، "يمنحنا مزيج اللونين الشعور بالتحمل والأمل. ولأننا بحاجة إلى الشعور بالإلهام والارتقاء".

وتجدر الإشارة، إلى أن معهد شركة Pantone يحدد على مدى 20 سنة، اللون الرئيسي لكل سنة، وهذه هي المرة الثانية التي يحدد لونين للسنة، حيث كانت المرة الأولى في عام 2016.