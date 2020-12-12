بالفيديو.. بئر تبتلع طفلاً في تكساس والسلطات تنقذه

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، سقط في بئر بمدينة ميشن في تكساس.

وأوضحت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يخرجون الطفل من الحفرة التي يصل عمقها لـ13 متراً.

واستغرقت عملية الإنقاذ حسبما ذكرت صحيف "ذا صن" البريطانية، أكثر من ست ساعات، حيث واجه المنقذون صعوبة كبيرة في إخراج الطفل نظرا لضيق الفوهة التي سقط من خلالها، إذ لم يتجاوز قطرها 25 سنتيمتراً.

ويتعافى الطفل بحسب السلطات المعنية كما ذكرت "ذا صن"، من إصابات غير خطيرة في مستشفى بإدنبرغ بتكساس، علما أن حالته الصحية مستقرة.