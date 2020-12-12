يطعن والده بسكين لرفضه إعطائه 100 جنيه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتدى طالب على والده بسلاح أبيض بعد مشادة بينهما، بشارع الترعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من احدى مستشفيات المحافظة، بوصول رجل يبلغ 58 عاماً ويعمل كهربائي، حيث كان مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، بادعاء تعد بسلاح أبيض، وحالته العامة دون المتوسطة.

وقالت زوجة المجني عليه في التحقيقات إن نجلهما 21 عاماً طالب بكلية الآداب جامعه المنصورة، ومقيم بذات العنوان قام بالتعدي على والده بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين مطبخ"، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لطلب نجلها مبلغ مالي "100 جنيه" من والده ورفضه ذلك، مضيفة أن نجلها مريض نفسي ويعالج طرف طبيب نفسي وقدمت مايفيد ذلك.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته أثناء مواجهته في محضر الشرطة.