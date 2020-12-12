هل تناول القهوة قبل التمارين الرياضية يؤثر على الأداء؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثبتت دراسة جديدة أن تناول فنجان واحد من القهوة قبل ممارسة الرياضة يحسن من ذروة الأداء قبل التمرين.

وقام باحثون من جامعة كوفنتري بتجنيد 46 من راكبي الدراجات الهواة الذين تدربوا مرة واحدة إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة عام وجعلوهم يتتبعون تناول القهوة.

واكتشفوا أن مجموعة راكبي الدراجات ممن تناولوا القهوة قبل ركوب الدراجة لمسافة ثلاثة أميال على دراجة تمرين أن أدائهم أفضل بنسبة 1.7% من مجموعة أخرى تم اعطائهم مشروبا وهميا قبل ركوب الدراجات.

وكانت الأبحاث السابقة قد وصلت إلى أن القهوة يمكن أن تعزز القدرة على التحمل الجسدي عن طريق قمع الألم وتقليل التعب وتحسين الأداء العصبي العضلي.

ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد تمتد إلى الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل منتظم، لذلك شرع مؤلف الدراسة الدكتور نيل كلارك في التحقيق في ذلك.

ونظر الفريق في تأثير تناول الكافيين المعتاد على أداء تجربة ركوب الدراجات لمسافة ثلاثة أميال لفهم العلاقة بين الكافيين والأداء بشكل أفضل.

وطُلب من المشاركين إكمال استبيان استهلاك القهوة وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، اعتمادا على الكمية التي يشربونها عادة.

ووضع الأشخاص الذين يتناولون عادة كوبا أو كوبين من القهوة يوميا في المجموعة المنخفضة، بينما تم وضع أولئك الذين تناولوا أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة في المجموعة العالية.

وأعطي بعض راكبي الدراجات فنجانا من القهوة، بينما تم إعطاء البعض الآخر مشروبا وهميا، واضطر كلاهما إلى ركوب الدراجة لمدة ثلاثة أميال على آلة تمرين بعد ساعة.

وأدى شرب القهوة قبل التجربة إلى تحسين الأداء البدني للأشخاص بمعدل 1.7%، بغض النظر عن كمية القهوة التي يشربها المشاركون عادة.

وقال الدكتور كلارك: "إن تناول القهوة، وتوفير ثلاثة ملغ / كغ من الكافيين أدى إلى تحسين أداء تجربة ركوب الدراجات لمسافة خمسة كيلومترات مع أداء مماثل لوحظ بين مستخدمي الكافيين المنخفض والمرتفع".

وبالتالي، لم يؤثر استهلاك الكافيين المعتاد على التأثير المولد للطاقة لابتلاع القهوة قبل تجربة ركوب الدراجات التي تبلغ خمسة كيلومترات.

وتم قياس استهلاك الكافيين مقابل وزن الجسم، بثلاثة ملغ/ كغ، تعادل 200 ملغ من الكافيين لشخص بالغ يبلغ وزنه 70 كغ.

ويقول الباحثون إن فنجان القهوة النموذجي يحتوي على ما بين 75 و100 ملغ من الكافيين.

وأوضح الدكتور كلارك: "هناك ارتباط بين استهلاك الكافيين وزيادة في أداء وقدرة التحمل، إلى جانب انخفاض معدل الجهد الملحوظ أثناء التمرين.