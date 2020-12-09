خبير تغذية: المايونيز صحي ويحتوى على سعرات حرارية أقل

نقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية عن خبير التغذية الأستاذ بقسم الحمية الغذائية والتغذية السريرية في جامعة الصداقة بين الشعوب أليكسي كوفالكوف، قوله ان المايونيز مصنوع من أطعمة صحية ويحتوى على سعرات حرارية أقل من محتوى السعرات الحرارية في عباد الشمس أو حتى زيت الزيتون، اما محتوى الدهون فهو نفسه.، لذا فلا داعي للخوف من تناوله. حسب قوله.

وحسب الوكالة، فان خبير التغذية أكد خلال محادثة هاتفية مع قناة "زفيزدا" الروسية أنه "لا يوجد شيء ضار في هذا المنتج". مشيرا الى ان "المايونيز مصنوع من الأطعمة الصحية، فإذا أخذنا تركيبته فهي تشتمل على عباد الشمس أو زيت الزيتون والخردل وبيض السمان وربما بيض الدجاج والقليل من السكر". مشددا على أن السكر ربما يكون أفظع شيء في تركيبته.

وأكد كوفالكوف أنه لا يجب التخلي عن تناول المايونيز على طاولة العام الجديد؛ على وجه الخصوص بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون مبادئ الأكل الصحي على مدار العام، فإن استخدام المايونيز في أطباق المائدة الاحتفالية لا يهدد بأي عواقب ضارة. مضيفا "المايونيز يحتوي على سعرات حرارية أقل من عباد الشمس أو حتى زيت الزيتون. وان محتوى الدهون هو نفسه، أي أن زيت الزيتون عبارة عن دهون نقية، والمايونيز يحتوي على نحو 80% من الدهون، لذلك لا داعي للخوف من المايونيز".