تعرّف الى.. الأعراض المبكرة لسرطان المعدة

نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا أدرجت فيه الأعراض الأولية لسرطان المعدة، وذلك نقلا عن البوابة الطبية الرسمية لابحاث السرطان البريطانية التي قالت يجب الانتباه اليها من اجل الكشف المبكر عن المرض.

وحسب الصحيفة، فقد أدرج مؤلفو المنشور الأعراض التي وصفوها بـ"المقلقة" والتي تشتمل على انتهاك النشاط الطبيعي للمعدة ومشكلة في البلع وفقدان الوزن غير المبرر وضيق التنفس.غير انهم قالوا ان لا داعي للقلق إذا كانت كل هذه الأعراض مؤقتة وغير مصحوبة بألم في البطن أو غثيان.

ومن بين أمور أخرى، يمكن أن تشير إلى أن المريض قد يعاني من عسر الهضم العادي، والذي يمكن أن يكون سببه الإفراط في تناول الطعام، وتناول الأطعمة الدهنية والحارة، والإفراط في تناول الكافيين، والكحول، والشوكولاتة أو المشروبات الغازية، وكذلك القلق أو التدخين أو تناول المضادات الحيوية.

فيما يؤكد مؤلفوا الدراسة أنه إذا استمرت الأعراض المزعجة لأكثر من أسبوعين يجب استشارة الطبيب.

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