في اليوم العالمي للتطوع.. إليكم 7 فوائد للعمل التطوعي

المصدر: إعداد: هيا بجبوج - دبي

يحتفل العالم في الخامس من ديسمبر في كل عام باليوم العالمي للمتطوعين، في مناسبة حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985.

ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع، وموضوع عام 2020 في اليوم العالمي للتطوع هو "قدرتنا المشتركة من خلال جهود التطوع".

ويعد التطوع أحد أهم النشاطات التي تنعكس إيجابا على المتطوع ومحيطه، حيث يوفر العمل التطوعي العديد من الفوائد للصحة العقلية والجسدية.

وفي ما يلي أبرز الفوائد التي يمكن جنيها من التطوع على الصعيد الشخصي:

1- يساعد العمل التطوعي في مواجهة آثار التوتر والغضب والقلق.

2- التطوع يكافح الاكتئاب.

3- العمل التطوعي يجعلك سعيدا.

4- العمل التطوعي يزيد من الثقة بالنفس.

5- يوفر العمل التطوعي إحساسا بالهدف.

6- التطوع يجعلك جزءا من بناء وتطور المجتمعات.7-7 يبني الروابط ويخلق الأصدقاء ويوسع دائرة المعارف.