اصنع بهجتك بيوم العيد الوطني، وسنصنع لك بهجتك بهدية قيمة من «القرية العالمية»

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

يقدم موقع «الإمارات اليوم» فرصة لقرائه المشاركة بمقاطع فيديو تعبر عن فرحتكم بيوم العيد الوطني الـ49، وسنقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة.

وسيحظى أصحاب أكثر  3 مقاطع مشاهدةً بهدية قيمة مقدمة من «القرية العالمية».


يرجى ارسال المشاركات عبر http://Emaratalyoumvideos@gmail.com

 

 

 

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