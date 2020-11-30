اصنع بهجتك بيوم العيد الوطني، وسنصنع لك بهجتك بهدية قيمة من «القرية العالمية»
يقدم موقع «الإمارات اليوم» فرصة لقرائه المشاركة بمقاطع فيديو تعبر عن فرحتكم بيوم العيد الوطني الـ49، وسنقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة.
وسيحظى أصحاب أكثر 3 مقاطع مشاهدةً بهدية قيمة مقدمة من «القرية العالمية».
يرجى ارسال المشاركات عبر http://Emaratalyoumvideos@gmail.com
شاركونا بمقاطع فيديو تعبر عن فرحتكم بيوم العيد الوطني الـ49، وسنقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ل «الإمارات اليوم».— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 30, 2020
وسيحظى أصحاب أكثر 3 مقاطع مشاهدةً بهدية قيمة مقدمة من «القرية العالمية».
يرجى ارسال المشاركات عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com
@globalvillageuae pic.twitter.com/GHaSux16fg