اصنع بهجتك بيوم العيد الوطني، وسنصنع لك بهجتك بهدية قيمة من «القرية العالمية»

المصدر: مروة سليم - دبي

يقدم موقع «الإمارات اليوم» فرصة لقرائه المشاركة بمقاطع فيديو تعبر عن فرحتكم بيوم العيد الوطني الـ49، وسنقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة.

وسيحظى أصحاب أكثر 3 مقاطع مشاهدةً بهدية قيمة مقدمة من «القرية العالمية».



يرجى ارسال المشاركات عبر http://Emaratalyoumvideos@gmail.com

شاركونا بمقاطع فيديو تعبر عن فرحتكم بيوم العيد الوطني الـ49، وسنقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ل «الإمارات اليوم».

وسيحظى أصحاب أكثر 3 مقاطع مشاهدةً بهدية قيمة مقدمة من «القرية العالمية».

يرجى ارسال المشاركات عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com

@globalvillageuae pic.twitter.com/GHaSux16fg — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 30, 2020