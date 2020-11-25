مصر.. الإعدام لأب قتل ابنته لزواجها بـ"تاجر مخدرات" تحبه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام لعامل بتهمة قتل ابنته لهروبها من المنزل في منطقة الشرابية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ج.ع" عامل قتل نجلته "ه.ج" عمدا مع سبق الإصرار، إذ بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، مستخدما سلاحا أبيض سكين، فوجه لها عدة طعنات أودت بحياتها.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت قبل شهور ظل الأب يبحث عن ابنته قرابة 5 أشهر بعد هروبها من منزله وزواجها بمن تحب، حتى نجح في الوصول إليها بمنطقة الشرابية في مصر، فاستل سكينًا وأخفاه في ملابسه وذهب إلى ابنته وطرق الباب وعندما فتحت عاجلها بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال، وفر هاربًا من مسرح الجريمة وحضر زوجها فوجدها جثة هامدة.

وبحسب موقع مصر الآن، عاد والد الفتاة إلى منزله في الشرابية وانتظر وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه بعد ساعات من الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وقال فيه القاتل: "أيوه قتلت بنتي يا بيه، هربت من البيت عشان تتجوز تاجر مخدرات"، مضيفا أنه طلب منها الابتعاد عن هذا الشاب وقت أن تقدم لخطبتها لأنه عرف بأنه لا يصلح للزواج لتجارته في المخدرات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قد عرضت عليه ابنته أن أحد الأشخاص يريد الزواج منها، فرفض لسوء سلوك الشخص الذي تريد الزواج منه وخاصة أنه يتعاطى المخدرات، فنشبت مشاجرة بينهما، حتى انتظرت المجني عليها نوم والدها وفرت هاربة من المنزل وتزوجت دون علم والدها، وبعد شهور علم المتهم مكان ابنته وبات يراقبها حتى وجدها بمفردها وتسلل داخل منزلها وظفر بها وبمواجهتها عن فعلتها قام بتعنيفها ثم وجه لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.