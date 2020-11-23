مصر.. يقتل خطيبته لاسترداد الشبكة!

المصدر: مروة سليم - دبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، من كشف غموض العثور على جثة طالبة بترعة الإبراهيمية بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيب المجني عليها لرغبته في فسخ الخطبة، كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة طالبة بالمجرى المائي لترعة الإبراهيمية.

وأوضحت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة خطيب المجني عليها، "عاطل"، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته في فسخ الخطبة، واسترداد المصوغات الذهبية "الشبكة التي قدمها إليها.

لكنه لم يتمكن من فسخ الخطبة فأقدم على قتلها وسرقة "الشبكة" منها ثم رماها في المجرى المائي.