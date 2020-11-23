بالفيديو.. تفاصيل لقاء "سيدة المطر" وياسمين صبري

المصدر: مروة سليم - دبي

بعد انتشار صورة "سيدة المطر" عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، أعربت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر تغريدة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن رغبتها في مساعدة السيدة المسنة.

وقالت نعمات عبد الحميد، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطر"، خلال لقاء تلفزيوني مع "الفضائية المصرية" في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن الفنانة المصرية ياسمين صبري اتصلت بها، مؤكدة أنها أعلنت عن" تكفلها تماما بكل نفقاتها ".

وأشارت عبد الحميد، إلى أنها "لم تتقابل مع ياسمين شخصياً بسبب تواجدها خارج البلاد"، مضيفة أن الفنانة المصرية "أرسلت لها مندوبين لتلبية طلباتها"، بعد اتصال أجرته بها وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتابعت: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني لما عرفت قصتي، وقالت لي أنا هتكفل بيكي وعزماني أقابلها"، مشيرة إلى أنها تعمل منذ 25 عاما، ولن تتخلى عن عملها، حتى بعد تقديم المساعدة لها، لأنها لن تغلق "باب الرزق المفتوح من الله".

وكانت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أكدت في وقت سابق، أنها تواصلت مع السيدة المسنة التي انتشرت صورها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن مساعدة هذه السيدة وتلبية طلباتها "يشرفها".

وكان بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا صورة لصبري وهي في طائرتها الخاصة، وقاموا بمقارنتها مع صورة "سيدة المطر".

وعلقت صبري على الصورتين قائلة، "أنا دايماً بحاول أشوف الجزء الإيجابي في أي سوء تفاهم، أنا سعيد إني اتعرفت على الحاجة نعمات من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة وزوجها علي، ويشرفني اني ألبي طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيكلع منها حاجة حلوة".