بالفيديو.. ابن 14 عاما يدخل موسوعة غينيس كأطول مراهق في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفل صبي صيني بعيد ميلاده الـ14 بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مراهق في العالم.

وتم قياس طول الصبي رين كيو من ليشان بمقاطعة سيتشوان 3 مرات في يوم واحد، في وضعيتي الوقوف والاستلقاء على الأرض، وذلك وفقًا لمتطلبات غينيس، وسجّل طوله الرسمي 221.03 سنتيمترات.

وقالت عائلة كيو إنه تمّ عرضه على العديد من الأطباء عندما كان أصغر سناً، ولم يتمكن أي منهم من العثور على أي سبب طبي يفسّر طوله غير المعتاد.

وأشار كيو الى أنه من المحتمل أن يكون هناك أي عامل وراثي، إذ يبلغ طول والدته وجده أكثر من 1.81 سنتيمتراً.

وأشار المراهق الى أن طوله ووزنه يجعلان الرياضات، مثل كرة السلة، أمراً شاقاً بشكل خطير على جسده، لكنه يستمتع بقراءة الكتب ولعب الألعاب ويطمح إلى العمل في مجال ممارسة الرياضة الإلكترونية.