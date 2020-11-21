بالفيديو.. "سيدة المطر".. قصة صورة شغلت المصريين

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي صورة لامرأة مصرية لقبت بـ«سيدة المطر»، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي جالسة في أحد شوارع القاهرة، لتبيع «الترمس»، خلال فترة سوء الأحوال الجوية، الأسبوع الماضي.

وتعاطف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع السيدة، مطالبين بمحاولة دعمها.

وجاء رد الفعل سريعاً من وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث وجهت الوزيرة، نيفين القباج، فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» بالتواصل مع «سيدة المطر»، حتى تم العثور عليها.

وعقب التواصل مع السيدة، تبين أنها تدعى نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف (63 عاماً)، حيث تعاني ظروفاً إنسانية صعبة، ما دفعها إلى بيع «الترمس» بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها، إذ إنها هي التي تعول أسرتها، فزوجها يعاني مرض الكلى، بينما تعاني هي الضغط والسكر وضيق التنفس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن فريق وزارة التضامن الاجتماعي عرض إيداعها إحدى دور الإيواء إلى حين تحديد احتياجاتها، واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت، وطلبت مكاناً للإقامة، بدلاً من الحجرة التي تمكث بها.